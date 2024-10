L’intégrateur des Yvelines spécialisé dans la gestion et la sécurisation des données inaugure une septième agence régionale à Villeneuve d’Ascq, près de Lille, après avoir ouvert une agence à Bordeaux en début d’année. Les autres agences d’Antemeta sont implantées à Aix-en-Provence, Lyon, Metz, Nantes et Strasbourg.

« Fort de son expérience dans le développement des agences de Strasbourg et Metz depuis 2010, Alexandre Vautier mettra ses compétences au service de cette nouvelle aventure lilloise », précise un communiqué.

Antemeta explique avoir choisi la région Hauts-de-France pour son dynamisme dans les secteurs IT et cybersécurité, le nombre d’entreprises de taille intermédiaire orientées vers le marché européen, ainsi que les administrations publiques et les acteurs régionaux de la santé.

Des recrutements sont à venir pour développer la nouvelle antenne.