delaware France, l’un des principaux intégrateurs et partenaires de SAP sur le marché français, poursuit sa forte croissance et annonce l’ouverture de plus de 100 postes pour compléter ses équipes dans l’ensemble de ses agences : Lyon, Nantes, Paris, Lille et Bordeaux.

delaware France ouvre 100 postes en 2020

Unique sur le marché, delaware France réunit plus de 350 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour déployer des plateformes innovantes qui permettent aux entreprises évoluant dans les secteurs du retail, de l’agroalimentaire, de l’automobile et des services de mener à bien leur transformation digitale. Cette posture associée à des expertises technologiques et métiers permet à delaware France de connaitre l’une des croissances les plus dynamiques et de s’entourer des meilleurs collaborateurs du marché. C’est dans ce contexte que l’ESN va s’entourer de nouveaux talents, jeunes diplômés et confirmés qui souhaitent évoluer à long terme au sein de ses équipes.

delaware France offre des conditions de travail de premier plan

Au-delà de proposer un simple job, delaware France offre surtout une réelle opportunité de prendre part à un projet ambitieux et fédérateur où les collaborateurs occupent une place centrale. Très attaché à offrir des conditions de travail de premier plan, delaware France garantit notamment de travailler dans une structure agile et bienveillante qui évolue chaque année pour permettre à ses équipes de s’épanouir en participant à des projets passionnants. Ambiance de travail, professionnalisme, passion, innovation, évolution, respect et diversité sont donc des marqueurs forts de l’ADN de delaware France.

Quelques opportunités proposées par l’ESN

Consultant(e) technique SAP confirmé(e), senior Lyon – Nantes – Lille – Bordeaux – Paris

Consultant(e) fonctionnel(le) SAP FI / CO confirmé(e), senior Lyon – Nantes – Lille – Paris – Bordeaux

Consultant (e) fonctionne(le) SAP logistique SD-MM Lyon – Nantes – Lille – Paris – Bordeaux

Ingénieur(e) SysOps – Lille

Architecte Cloud Azure – Paris

Consultant(e) décisionnel(le) SAP – Centre d’expertise – Lyon – Lille – Paris – Bordeaux

Consultant(e) décisionnel(le) SAP BI – BW – BO – HANA – Lille – Lyon – Paris – Nantes – Bordeaux

Consultant(e) expérimenté(e) décisionnel(le) SAP – BPC – BW – Paris

Consultant(e) fonctionnel(le) E-Commerce – Lyon

Développeur(euse) .Net – Lille

Intégrateur(rice) Java/JEE – Lyon

Intégrateur(rice) SAP Commerce – Paris

Consultant(e) Technique Développeur(euse) JS Angular – Lyon – Paris

Consultant(e) Dématérialisation confirmé(e) – Lyon

Technicien(ne) centre de pilotage applicatif- Nantes

Pour postuler, rendez-vous ici.

Intégrer en continu de nouvelles expertises techniques et métiers

Sandrine Blanco chez delaware France « Recruter de nouveaux talents est une priorité en 2020. Nous avons hâte de leur faire partager notre enthousiasme et de les associer au développement de notre entreprise. Rejoindre la famille delaware est une formidable opportunité d’intégrer une équipe soudée et tournée vers un objectif commun. Nous allons continuer d’investir pour faire évoluer notre gouvernance RH et permettre à chacun de travailler dans une structure attractive et respectueuse et qui donne la possibilité d’intégrer en continu de nouvelles expertises techniques et métiers. »