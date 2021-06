Annulé l’année dernière pour cause de crise sanitaire, le Veeam Partner Summit a bien eu lieu cette année mais en format virtuel. L’événement s’est tenu le 20 mai dernier en présence d’une centaine de participants issus d’une soixantaine de partenaires. L’occasion pour l’éditeur de récompenser ses partenaires les plus impliqués en 2020.

Partenaire à la fois historique et stratégique – il est l’un de ses trois partenaires platinum –, Antemeta a reçu le prix du projet le plus significatif. « Ce prix récompense la capacité d’Antemeta à porter des projets complexes et d’envergure avec maîtrise, note Marc Villeneuve, directeur channel, Cloud & alliances senior pour la France et l’Afrique francophone chez Veeam. Antemeta s’est notamment illustré sur des projets combinant la mise en place d’infrastructures sur site et le modèle cloud pour des clients du CAC 40 ».

Autre partenaire de premier plan décerné : Axians, qui a obtenu le prix du partenaire le plus actif. Axians se voit ainsi récompensé pour la « capillarité » de son réseau d’agences régionales « qui lui a permis de maintenir un niveau de commandes élevé en 2020 malgré le contexte chahuté », poursuit Marc Villeneuve.

Blue (ex-Bretagne Telecom) recueille le prix du meilleur partenaire VCSP (Veeam cloud service provider ou prestataire de service cloud) pour sa capacité d’innovation. Son service de sécurisation des données en quelques clics VCC Back Up by Blue basé sur sa technologie Veeam Cloud Connect Backup, ses bons résultats commerciaux, sa fidélité à la marque ont remporté les suffrages de Veeam France.

Computacenter France, qui s’est distingué par sa croissance à trois chiffres sur les produits Veeam en 2020, s’est vu remettre le prix du partenaire affichant la plus forte croissance. Une croissance obtenue grâce notamment à ses clients du secteur public.

Enfin, Tech Data se voit attribuer le prix du meilleur partenaire marketing. « Tech Data a su bâtir un excellent plan marketing allant de la génération d’opportunités à la concrétisation, à la fois innovant et performant avec une coopération très forte avec les ventes », souligne Marc Villeneuve.

Cet événement est le couronnement d’une année particulièrement réussie pour Veeam. Ses ventes ont connu une progression de l’ordre de 20% et la partie souscription en représente désormais plus de la moitié. Une croissance qui s’est encore accélérée au premier trimestre avec une croissance de l’ordre de 25% en ligne avec la croissance affichée au plan mondial. « Beaucoup de projets qui avaient été bloqués en 2020 se sont débloqués sur la période et la vague des rançongiciels contribue à la prise de conscience des entreprises de la nécessité de mettre en place une bonne stratégie de protection des données », estime Marc Villeneuve.