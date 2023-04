Le spécialiste américain de logiciels de simulation numérique rejoint le projet PowerizeD pour contribuer à décarboner l’industrie européenne. Ce projet triennal initié par le fabricant allemand Infineon est évalué à 72 millions d’euros et vise à améliorer l’efficacité des dispositifs d’électronique de puissance sur le ‘vieux’ continent.

« L’électronique de puissance est la clé de la transformation énergétique car elle est utilisée partout où de l’électricité est produite, transférée et utilisée », rappelle le Dr Rutger Wijburg, responsable des opérations chez Infineon. Les objectifs définis au sein du projet sont de réduire de 25% la perte de puissance lors du processus de conversion d’énergie, de 50% les temps de développement, de 10% la taille des puces de silicium et d’augmenter de 30% la durée de vie des appareils et systèmes.

Pour sa part, Ansys explique dans le communiqué que « les problèmes de fiabilité dans l’électronique de puissance sont souvent liés au stress thermique. Ces contraintes peuvent être mieux prédites et atténuées par des flux de travail (…) en réduisant le nombre d’essais et de prototypes physiques et en prolongeant le cycle de vie des dispositifs d’électronique de puissance ».

Ansys va donc mettre à disposition des membres du projet des flux de travail afin de mieux tirer parti des jumeaux numériques (ou digital twins, ces représentations virtuelles d’objets physiques), selon Shane Emswiler, directeur de produits chez Ansys.