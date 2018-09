Aras poursuit ses emplettes. Trois semaines après avoir acquis son partenaire SoftTech et moins de 8 mois après avoir mis la main sur l’activité MRO (maintenance, révision et réparation) d’Infospectrum, l’éditeur de solutions PLM rachète l’éditeur de gestion des processus et des données de simulation (SPDM) Comet Solutions pour intégrer la simulation numérique à sa plateforme. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Grâce à l’ajout de cette technologie, les industriels seront désormais en mesure d’intégrer la simulation numérique dans leurs processus d’ingénierie afin d’améliorer la traçabilité globale, ainsi que la réutilisation tout au long du cycle de vie de leurs produits.

Le fossé qui séparait la simulation numérique des outils de conception est comblé et les ingénieurs simulation peuvent ainsi répéter et réutiliser leurs analyses, tout en les connectant à la configuration des produits dans une démarche de conception collaborative et interdisciplinaire. La technologie de Comet Solutions offre en outre la possibilité de s’interfacer à des solutions de CAO, de gestion des données produits (PDM), de maillage aux éléments finis, d’outils de simulation 0D/1D et à d’autres applications spécialisées.

« L’extension de la continuité numérique aux outils et processus de simulation est apparue comme un catalyseur essentiel pour les futurs modèles commerciaux. La simulation peut apporter une valeur ajoutée significative au développement de produits, à la fabrication et aux opérations sur le terrain, mais elle n’a pas encore atteint son potentiel en raison d’une connexion limitée avec le reste de l’entreprise. L’ajout des fonctionnalités de Comet Solutions nous permettra d’apporter de la répétabilité, de la réutilisabilité et de la traçabilité à la simulation tout au long du cycle de vie du produit », précise dans un communiqué Stéphane Guignard, directeur Europe du Sud d’Aras.