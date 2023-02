AMD a publié ses résultats du 4e trimestre et de son exercice 2022, qui montrent que même si l’entreprise est fortement affectée par la chute du marché du PC, elle résiste bien mieux que son rival Intel, surtout grâce aux excellentes ventes de ses puces sur le segment des centres de données.

Face au plongeon de 32% du chiffre d’Intel au quatrième trimestre, AMD affiche une progression de ses revenus de 16% à 5,5 Md$. Quand Intel affiche une perte de 700 M$, AMD maintient un bénéfice net stable de 1,1 Md$ en non Gaap. Le bénéfice net Gaap est quasi nul mais principalement en raison de l’intégration des couts d’amortissement de l’acquisition de Xilinx. AMD a d’ailleurs livré un bénéfice ajusté par action de 69 cents, supérieur au consensus de 67 cents des analystes.

Par activités, le segment client (PC) enregistre une baisse de 51% à 903 M$ en raison des faibles expéditions de processeurs et d’une correction significative des stocks dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Le segment jeux est lui aussi en baisse de 7% à 1,6 Md$. Ces baisses sont compensées par l’envolée du segment embedded (+1 868%) à 1,4 Md$ avec l’intégration des revenus de Xilinx et par la hausse de 42% du segment des centres de données à 1,7 Md$, portée par les très bonnes ventes de processeurs pour serveurs EPYC.

Les chiffes sont encore meilleurs sur l’ensemble de l’exercice 2022, avec un chiffre d’affaires de 23,6 Md$ en hausse de 44% et un bénéfice net non Gaap de 5,5 Md$ en hausse de 60%.

La PDG d’AMD Lisa Su a salué « une année solide pour AMD » malgré la faiblesse de l’environnement PC au second semestre. « Nous avons accéléré la dynamique de nos centres de données et finalisé notre acquisition stratégique de Xilinx, diversifiant considérablement nos activités et renforçant notre modèle financier », a-t-elle déclaré.

AMD est cependant plus pessimiste pour le trimestre en cours, le premier de son exercice 2023. La société prévoit une baisse de 10% de son chiffre d’affaires autour de 5,3 Md$ (+/- 300 M$), ce qui marquerait le premier recul de ses ventes depuis 2019. Là encore Intel est plus sombre en prévoyant un recul de 37,5%. La publication d’AMD a été bien accueillie en bourse avec une hausse de plus de 12% de son action mercredi.