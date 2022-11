Les résultats du troisième trimestre d’AMD ont réservé peu de surprises puisque conformes aux chiffres préliminaires transmis lors de son avertissement sur résultat le mois dernier. Le chiffre d’affaires s’établit bien à 5,6 milliards de dollars, en progression de 29%, mais loin des 55% de croissance initialement prévus. Le bénéfice par action non Gaap est de 0,67 dollar. AMD déçoit légèrement les attentes des analystes qui tablaient sur un BPA de 0,68 dollar et un chiffre d’affaires de 5,62 milliards de dollars

« Les résultats du troisième trimestre ont été inférieurs à nos attentes en raison de l’affaiblissement du marché des PC et des mesures importantes de réduction des stocks dans la chaîne d’approvisionnement des PC », a déclaré Lisa Su, présidente et directrice générale d’AMD. « Malgré le contexte macroéconomique difficile, nous avons augmenté le chiffre d’affaires de 29 % d’une année sur l’autre, grâce à l’augmentation des ventes de nos produits pour centres de données, embarqués et pour consoles de jeux. »

Avec la faiblesse du marché du PC, le segment « Client » recule de 40% à 1 milliard de dollars. Le segment « centre de données » fait plus que compenser avec une hausse de 45% à 1,6 milliard de dollars, tirée par les ventes de serveurs Epyc. Le segment « Gaming » est en hausse de 14% à 1,6 milliard de dollars et le segment « Embedded » bondit de 1 549% à 1,3 milliard de dollars suite à l’intégration des revenus de Xilinx.

Les résultats font également apparaitre une marge brute de 42 %, une perte d’exploitation de 64 millions de dollars et un bénéfice net de 66 millions de dollars.

Pour le trimestre en cours, AMD prévoit des revenus entre 5,2 et 5,8 milliards de dollars, manquant l’estimation de 5,85 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires annuel devrait s’élever à 23,5 milliards de dollars (plus ou moins 300M$), soit une hausse de 43 % d’une année sur l’autre. C’est là encore en dessous de la prévision initiale qui ciblait un point médian de 26,3 milliards de dollars. AMD s’attend par ailleurs à une marge brute (non-GAAP) d’environ 52%.