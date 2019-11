Altitude Infrastructure va céder son fournisseur d’accès Internet intégré WiBox à Nordnet. Les conditions financières ne sont pas dévoilées.

Nordnet est un spécialiste des connexions Internet Très Haut-Débit notamment au travers de la fibre optique. En s’appuyant sur les Réseaux d’Initiative Publique (RIP), la filiale d’Orange est déjà présente dans près de 3.600 communes fibrées réparties dans une cinquantaine de départements.

Créé il y a 10 ans par Altitude Infrastructure, WiBox proposait à l’origine des offres WiMAX et satellites dans les zones de couverture peu denses. Depuis 2014, la filiale de l’opérateur normand opère en tant que fournisseur d’accès internet fibre optique triple play en s’appuyant les RIP. Comptant quelque 17.000 abonnés, elle propose des débits pouvant atteindre 1 Gb/s ainsi que différents bouquets TV et cinéma.

Les utilisateurs des services WiBox seront pris en charge par Nordnet le 1er janvier prochain sans impact sur le prix des abonnements, ni sur les services associés assure un communiqué commun aux deux entreprises

« Je suis ravi qu’Altitude Infrastructure nous confie l’activité de WiBox. Les équipes Nordnet sont déjà à pied d’œuvre pour accueillir les clients dans les meilleures conditions. La continuité de leur service sera assurée grâce aux synergies déployées avec Altitude Infrastructure. Cette relation de confiance nous permettra d’offrir une expérience sans couture, pour que tous les clients continuent à bénéficier de leur connexion Internet et de services de qualité », déclare dans le document le PDG de Nordnet, Francis Piet.

« Altitude Infrastructure se félicite d’avoir su doper dès les premiers temps le marché des RIP en déployant rapidement une offre pertinente et performante aux usagers de ses réseaux. Une décennie plus tard, l’arrivée des 4 opérateurs majeurs redistribue les cartes sur le marché du grand public. C’est une étape naturelle de l’évolution du marché des FAI de proximité qu’Altitude Infrastructure avait anticipé dès la création de WiBox. Ces fournisseurs doivent unir leur force pour exister dans ce nouveau contexte et ainsi valoriser un service clients de qualité que seule la proximité peut honorer », affirme de son côté le président d’Atitude Infrastructure, David El Fassy.