Grâce à des accords d’échanges de réseaux et de capacité, mais aussi par une politique volontariste d’extension de son réseau en propre, Alphalink annonce avoir passé la barre des 10 000 km d’empreintes de son réseau.

Leader sur le marché indirect des télécommunications, Alphalink propose à ses partenaires d’accompagner la transition numérique des entreprises grâce à ses solutions Télécoms. Opérateur d’infrastructures, Alphalink déploie également son propre réseau fibre FTTO garantissant très haut débit, sécurité et disponibilité. Alphalink a bâti son leadership grâce à des offres pilotables à 360° en ligne et son niveau d’accompagnement technique et commercial à même d’accélérer la croissance de ses partenaires.

Plus de 10 000 kilomètres de réseau de fibre optique à l’échelle nationale

Cette annonce positionne Alphalink comme l’un des acteurs bénéficiant de l’une des meilleures couvertures proposées et met en évidence sa capacité à accompagner les entreprises dans leur transformation digitale en s’appuyant sur des infrastructures réseau performantes et une connectivité de premier plan. Un effort particulier a été consacré à la gestion digitalisée de ces réseaux. Ainsi, dès la fin de l’année, Alphalink sera en mesure de dévoiler son nouveau projet « Vision » pour densifier toujours plus sa couverture fibre et proposer, en proximité, de nouveaux services à ses clients.

De nouveaux investissements sur Avignon et Vénissieux

Pour maitriser son offre de bout en bout, Alphalink vient d’ouvrir deux nouveaux points de présence technique à Vénissieux et Avignon, et de recruter de nouveaux collaborateurs qui seront chargés de déployer le réseau de fibre optique localement. Ce dispositif, basé sur une mise en œuvre réalisée par des équipes internes, est un réel différenciateur sur le marché et s’inscrit dans le cadre de la politique qualité du groupe, qui s’articule autour des notions de proximité, d’expertise et d’excellence opérationnelle.

Pour Alexandre Nicaise, président du groupe Alphalink : « Investir en continu et densifier notre présence en région est un axe stratégique pour nous permettre de délivrer des infrastructures performantes et dimensionnées, qui répondent aux nouveaux usages des entreprises. Nous sommes fiers d’annoncer de nouveaux centres de production dans les régions Centre et Sud, qui se positionnent comme des points d’attractivité économique majeurs, où la demande en solutions de connectivité est particulièrement dynamique. »