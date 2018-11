Alphalink lance une offre de fibre dédiée déployée sur son propre réseau. Elle permet aux entreprises de bénéficier d’un débit symétrique, garanti, point à point jusqu’à 1 Gb/s. L’opérateur envisage l’établissement de liens à débits plus importants.

Le déploiement d’un lien est prévu en quatre à six semaines. Dotée de services intégrés (priorisation des flux, port voix dédié de 10 Mb, maintien de la qualité de service, équipement high-tech offert, GTR 4H, …), la fibre Executive Access d’Alphalink a été pensée pour une utilisation immédiate.

A l’heure actuelle l’offre est disponible sur Paris, (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 8ème, 9ème, 11ème, 16ème et 17ème arrondissement) et en proche banlieue (Levallois-Perret, Neuilly et Courbevoie). Alphalink envisage d’étendre ensuite son offre aux principales métropoles de l’Hexagone (Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille…).

« Nous constatons que les besoins en capacité de transit sont de plus en plus importants pour les entreprises. Fort de notre stabilité réseau, et de notre expertise métier, aussi bien au niveau des agglomérations qu’au niveau national, la Fibre Executive Access d’Alphalink reste le socle d’infrastructure idéal pour accompagner les projets de digitalisation et d’accès au cloud », commente dans un communiqué Alexandre Nicaise, PDG du groupe Alphalink.