Eurofiber France, opérateur d’infrastructures numériques de nouvelle génération, annonce un nouvel accord avec Alphalink qui étendra la capillarité de son réseau de fibre optique en s’appuyant sur l’infrastructure nationale d’Eurofiber. Cet accord stratégique permet à Alphalink d’utiliser l’infrastructure d’Eurofiber pour étendre sa couverture, soulignant l’engagement des deux entreprises à fournir un réseau de fibre optique performant et sécurisé.

Offrir un réseau de fibre optique national

Pour accompagner au mieux ses partenaires et clients dans leur transformation numérique, Alphalink a mis en place son propre réseau de fibre optique, dénommé Executive Access, couvrant plusieurs régions clés. Ce réseau est spécialement conçu pour répondre aux standards élevés de connectivité et de performance requis à l’ère du numérique. Pour autant, afin de couvrir rapidement l’ensemble du territoire et de garantir une qualité de service de premier plan à ses clients, le groupe a souhaité s’appuyer sur l’infrastructure fibre d’un acteur reconnu.

C’est dans ce contexte qu’un partenariat stratégique a été conclu avec Eurofiber France. À travers cet accord de premier plan, Alphalink pourra élargir son empreinte géographique à l’échelle nationale via un réseau de plus de 10 000 km de fibre optique.

Une offre de proximité dédiée aux professionnels

En s’appuyant sur un réseau de fibre optique étendu, Alphalink va étendre ses parts de marché sur de nouvelles régions et permettre à ses partenaires et clients de bénéficier d’un très haut niveau de service à prix compétitif. Cette expansion inclut non seulement des grandes métropoles mais aussi des régions jusqu’alors moins desservies, offrant ainsi une connectivité élargie à un plus grand nombre de villes françaises.

Pour Alexandre NICAISE, président d’Alphalink : « Alphalink est fier de ce partenariat conclu avec Eurofiber. Cet accord nous permet de renforcer la proximité qui existait déjà entre nos deux sociétés et de répondre encore plus largement à la demande de nos partenaires pour des services de fibre entreprise fiables et performants ».

Pierre CASSIER, CEO d’Eurofiber France : « Aujourd’hui, avec plus de 10 000 km de fibre optique, nous sommes en mesure de raccorder près de 95 % des entreprises françaises. Notre partenariat avec Alphalink démontre une nouvelle fois notre capacité à accompagner des projets ambitieux et industriels qui nécessitent d’utiliser des infrastructures fibre performantes, sécurisées et de proximité. »