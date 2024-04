Alphabet, la maison mère de Google, envisagerait de faire une offre d’acquisition sur la société de logiciels de marketing en ligne Hubspot. Selon Reuters, la société a rencontré des banquiers d’investissement ces derniers jours pour discuter du montant de l’offre et des chances d’obtenir un feu vert des autorités antitrust.

Les actions de HubSpot ont grimpé de 9 % après la publication de l’article de Reuters faisant grimper sa capitalisation à 35 milliards de dollars. Alphabet a les moyens de ses ambitions avec une trésorerie qui atteignait 110,9 milliards de dollars à la fin décembre.

Fondé en 2006, Hubspot est entré en bourse en 2014. En rapide croissance, la société a passé la barre du milliard de dollars de chiffre d’affaires en 2021 et a généré 2,2 milliards de dollars de revenus en 2023. Elle était toutefois en perte nette de 176,3 millions de dollars sur le dernier exercice.

Alphabet n’a pas encore soumis d’offre pour HubSpot et il n’est pas certain qu’elle le fera, selon le rapport de Reuters. L’opération pourrait conduire néanmoins à la plus grosse acquisition d’Alphabet et rebattre les cartes sur le marché du CRM, dominé actuellement par Salesforce.

Alphabet et sa filiale Google sont observées à la loupe par les autorités antitrust. Après une action menée en 2020 sur les activités de recherche, le ministère de la Justice étasunien a déposé une nouvelle action en janvier dernier visant son activité publicitaire.