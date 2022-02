Alphabet, la maison mère de Google, a publié des résultats meilleurs que prévus au quatrième trimestre. Son chiffre d’affaires a progressé de 32% d’une année sur l’autre à 75,3 milliards de dollars. Son bénéfice net se chiffre à 20,6 milliards de dollars, soit un bénéfice dilué par action de 30,6 dollars. Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 72,1 milliards de dollars et à un bénéfice par action de 27,3 dollars.

Sur les quatre lignes d’activités d’Alphabet trois restent cependant dans le rouge. C’est le cas de Google Cloud dont le chiffre d’affaires au quatrième trimestre a augmenté de 45% pour atteindre 5,5 milliards de dollars par rapport à la même période l’an dernier mais qui affiche une perte d’exploitation de 890 millions de dollars. C’est aussi le cas de « Autres paris » (technologies de santé et voitures autonomes notamment) avec une perte de 1,4 milliard et des « Coûts Corporates et non alloués » (finance, juridique, R&D) avec une perte de 1,7 milliard. Pas de quoi faire trembler Alphabet puisque le résultat d’exploitation des services Google est positif de 25,9 milliards de dollars.

Les Services Google restent la poule aux œufs d’or du groupe avec 69,4 milliards de dollars de revenus dont 61,2 milliards issus de la publicité. Le moteur de recherche Google contribue à ces revenus publicitaires à hauteur de 43,3 milliards de dollars et YouTube de 8,6 milliards. Avec une telle manne, Google a largement de quoi subventionner son expansion dans le cloud, activité dont les revenus progressent de 45% d’une année sur l’autre à 5,5 milliards de dollars.

« Notre investissement profond dans les technologies d’IA continue de générer des expériences extraordinaires et utiles pour les personnes et les entreprises, à travers nos produits les plus importants », a déclaré Sundar Pichai, PDG d’Alphabet et de Google, dans un communiqué. « Le T4 a vu une croissance forte et continue de notre activité publicitaire, qui a aidé des millions d’entreprises à prospérer et à trouver de nouveaux clients, un record trimestriel de ventes pour nos téléphones Pixel malgré les contraintes d’approvisionnement, et notre activité Cloud continuant de croître fortement. »

Le carnet de commandes d’Alphabet a augmenté de plus de 70% pour atteindre 51 milliards de dollars, principalement constitué de l’activité cloud, a déclaré le dirigeant lors de la conférence téléphonique sur les résultats. Il a ajouté que la société avait connu une croissance de 65% d’une année sur l’autre du nombre de transactions cloud d’une valeur de plus de 1 milliard de dollars.

Sur l’ensemble de l’exercice 2021, Alphabet voit son chiffre d’affaires bondir de 41% à 257,6 milliards de dollars. Son bénéfice net est passé en un an de 40,2 à 76 milliards de dollars.