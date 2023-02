Le constructeur aéronautique Airbus entame des négociations avec Atos pour devenir l’actionnaire de référence d’Evidian à 29,9 %. Rappelons qu’Evidian est la filiale cyber, big data et supercalculateurs d’Atos.

« Atos annonce avoir reçu une offre indicative d’Airbus pour conclure un accord stratégique et technologique de long terme et acquérir une participation minoritaire de 29,9 % dans Evidian », déclare l’entreprise dans un communiqué. L’offre d’Airbus, déjà présent dans les activités de cybersécurité du groupe, est estimée « cohérente ».

Pour rappel, en prise avec des difficultés financières et opérationnelles, Atos a prévu de se scinder d’ici la fin 2023, pour un coût estimé à 1,6 milliards d’euros, afin de financer la restructuration de son pôle d’infogérance, Tech Foundations (TFCo). Le groupe cherche un investisseur de référence prêt à prendre près de 30% du capital d’Evidian et souhaiterait atteindre une valorisation d’au moins 7 milliards d’euros pour sa filiale. Airbus se dit prêt à trouver un accord d’ici juin prochain.

D’autres sociétés ont également des vues sur les activités de cybersécurité du groupe informatique français, parmi lesquelles Thalès, Orange et Onepoint. « Atos ne prévoit pas d’accorder une exclusivité à Airbus et aucune certitude ne peut être apportée quant à l’issue des négociations et à la conclusion d’un ensemble d’accords définitifs entre les parties », prévient cependant Atos.

L’annonce a été accueillie positivement en bourse.