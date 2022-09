L’éditeur en solutions de cybersécurité issu de la fusion entre McAfee Enterprise et FireEye annonce la nomination d’Adrien Vandeweeghe en tant que directeur France et Benelux. Installé à Paris, il rapportera à Fabien Rech, le vice-président de la société en Europe, Moyen Orient et Afrique, auparavant VP EMEA de McAfee Enterprise.

Ingénieur de formation, Adrien Vandeweeghe a plus de 20 ans d’expérience en matière de cybersécurité, selon le communiqué de presse de l’annonce. Il a débuté sa carrière dans le secteur bancaire, puis a co-fondé il y a une dizaine d’années le groupe Novidy’s, un intégrateur spécialisé dans la sécurité des réseaux et des systèmes. Quand l’entreprise a dépassé les 150 employé·e·s, il l’a cédé à CS Group en début 2021 tout en continuant d’y travailler, avant de rejoindre Trellix en cette rentrée 2022.