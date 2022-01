Trellix : tel est le nom du nouveau géant mondial de la cybersécurité issu de la fusion entre McAfee Enterprise et FireEye. Sa naissance a été orchestrée en octobre dernier par le groupe d’investissement Symphony Technology Group mais son nom n’était pas divulgué jusqu’à présent. Un communiqué précise que « le nouveau nom évoque la structure d’un treillis, un cadre solide et sûr utilisé pour soutenir la croissance structurée des plantes et des arbres grimpants ». Un nom à ne pas confondre avec celui de l’ancienne filiale de Web.com dans le Massachusetts.

Avec 5.000 employé.e.s, 40.000 clients et près de 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, le ‘pure player’ se positionne en concurrent de Palo Alto Networks, Fortinet et Check Point.

Le nouveau PDG de la société, Bryan Palma, confirme que l’emphase est mise avant tout sur la détection et la réponse étendues (XDR). « L’écosystème XDR de Trellix est conçu pour être capable d’ingérer plus de six cents technologies de sécurité natives et ouvertes », d’après le communiqué.

Quant au portefeuille de services de sécurité Secure Service Edge (SSE) de McAfee Enterprise, qui inclut Cloud Access Security Broker (CASB), le portail web sécurisé Secure Web Gateway (SWG) et l’accès réseau Zero Trust Network Access (ZTNA), il sera lancé en tant qu’entité commerciale distincte au cours de ce premier trimestre 2022.

Trellix est « un amplificateur de solutions channel », selon Adam Philpott, Chief Revenue Officer chez Trellix, car « l’entreprise, l’environnement informatique et le profil de risque cybernétique de chaque client sont uniques ». « C’est une société axée sur les canaux de distribution avec un objectif stratégique de croissance, de renforcement et d’optimisation des offres pour les partenaires », précise-t-il. La société se concentre sur le logiciel et laisse les services de gestion aux partenaires. « La fusion des deux entreprises permet de créer un portefeuille de cybersécurité étendu et inégalé pour simplifier la détection, l’investigation et accélérer la réponse aux menaces majeures ». Et d’ajouter : « La plateforme ouverte et interopérable permettra aux partenaires channel et à leurs clients de combiner leur échelle et leur diversité, c’est-à-dire plus d’un milliard de capteurs de menaces pour les points de terminaison et des capacités d’intelligence artificielle, de machine learning et de télémétrie, avec toutes les solutions tierces dont les clients ont besoin pour se protéger ».

Fabien Rech, ex-Vice-Président EMEA de McAfee Enterprise, dirige désormais Trellix en France tandis qu’Ed Baker, ex-directeur senior chez McAfee Enterprise, basé au Royaume-Uni, a la charge du réseau channel de Trellix dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).