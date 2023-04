Magellan Partners et Adone Conseil annoncent leur rapprochement. Adone Conseil est une société de conseil en organisation et en système d’information de près de 500 consultants spécialisée dans les secteurs du luxe et du retail. Elle a réalisé 75 M€ de chiffre d’affaires en 2022 (dont 90% en France) et prévoit d’atteindre 100 M€ en 2023.

Adone réalise des missions stratégiques et opérationnelles auprès des directions métiers et informatiques de ses clients. « Cela consiste à mener des réflexions sur des problématiques de développement commercial, d’organisation du travail au sein des équipes métiers, de développement de nouveaux services et des nouveaux produits, de gestion de la relation client, de gestion des stocks et de la logistique…, explique Didier Zeitoun, président de Magellan Partners. Des missions qui débouchent systématiquement sur des actions de refonte de l’organisation du travail et du système d’information. »

Ce rapprochement va permettre à Adone Conseil de compléter ses expertises technologiques – notamment autour de Microsoft, Salesforce, AWS, GCP, SAP, ServiceNow, PROS, Selligent et en cybersécurité – et d’accélérer son développement à l’international. « Après l’acquisition d’Adone, Magellan Partners va réaliser 5 % de son CA hors du territoire français », précise Didier Zeitoun.

Quant à Magellan Partners, cette opération lui permet d’élargir sa couverture sectorielle en le positionnant sur deux nouveaux secteurs d’activités stratégiques qui s’ajoutent aux six secteurs qu’il couvrait déjà (énergie/utilities, télécom & média, banque, assurance, santé & secteur public, industrie & Services).

La combinaison des savoir-faire d’Adone Conseil et Magellan Partners permet la création d’une offre de conseil pour les entreprises du luxe et du retail couvrant toute la chaîne de valeur digitale, allant du conseil métier au conseil technologique, en passant par la gestion produit et le conseil en organisation, explique Magellan Partners dans un communiqué

Avec Adone Conseil, le groupe Magellan Partners atteindra cette année 370 millions de chiffre d’affaires avec un effectif 2.700 collaborateurs, ce qui lui permettra de dépasser avec deux ans d’avance les objectifs de son plan stratégique 2025. En 2022, le groupe avait réalisé 245 M€ de chiffre d’affaires avec un effectif de 2.000 consultants. Un nouveau plan stratégique 2024-2028 est en préparation, qui mettra notamment l’accent sur le développement international.

Toutes deux labellisées Great Place to Work, Adone Conseil et Magellan Partners annoncent qu’un groupe de collaborateurs va entrer au capital du nouvel ensemble. Un geste en faveur de leur motivation et de leur fidélisation, explique le groupe.