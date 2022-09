Le groupe de conseil en organisation et en système d’information annonce l’acquisition de MBV Si, une entreprise parisienne spécialisée sur l’hébergement d’applications SAP. Créée en 2008, l’entreprise compte 40 salariés et a réalisé 6 M€ de chiffre d’affaires en 2021.

Avec cette nouvelle acquisition, la douzième depuis sa création en 2008, Magellan Partners entend renforcer l’activité de MMH Ingénierie, un autre prestataire spécialisé SAP, racheté un peu plus tôt dans l’année, fort d’un effectif d’une soixantaine de personnes et d’un chiffre d’affaires de 7 M€. « Les deux activités sont complémentaires, explique Didier Zeitoun, PDG de Magellan Partners. MMH est plutôt orienté conception, développement et intégration de systèmes SAP, tandis que MBV Si est plutôt tourné vers l’hébergement (sur un datacenter propriétaire) et les services managés ».

En réunissant les deux activités sous le même toit, Magellan se présente comme un acteur capable d’intervenir sur toute la chaîne de services SAP, de l’architecture des applications à leur exploitation. Dans sa ligne de mire : le marché de la migration de SAP ECC vers S/4HANA. Une migration que la fin du support d’ECC programmée pour 2027 rend incontournable pour tous les clients de SAP ECC. Didier Zeitoun prédit que cette transition vers S/4HANA va bouleverser l’écosystème SAP. Il y voit au contraire une opportunité pour Magellan.

« S/4HANA est la première version de SAP capable de tourner dans les clouds publics, expose-t-il. S/4HANA tourne aujourd’hui sur Azure, sur AWS et bientôt sur Google Cloud. Beaucoup d’entreprises utilisant SAP vont donc se tourner vers ces clouds à terme. Or Magellan dispose déjà d’une forte expertise infogérance sur ces clouds, rappelle Didier Zeitoun. Il espère qu’en combinant cette expertise à celles des deux sociétés rachetées, Magellan sera en mesure de s’imposer comme un acteur de référence sur le marché, encore naissant, de la migration vers S/4HANA.

MBI SI continuera d’exister en tant qu’entité autonome avec à sa tête Eric Nodé-Langlois, son fondateur. Il est prévu que ce dernier réinvestisse à terme dans Magellan Partners. Un rapprochement avec MMH n’est pas envisagé, les deux entreprises « ne se chevauchant pas en termes d’activités ».

Magellan compte désormais plus de 1.900 consultants et a réalisé un chiffre d’affaires de 220 M€ en 2021.