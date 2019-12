Adobe va acquérir Oculus Medium, un outil de réalité virtuelle créé dans la division Oculus de Facebook permettant aux utilisateurs de sculpter, modéliser et peindre dans un environnement VR rapporte le Silicon Valley Business Journal. Ce rachat permettra à la firme de San Jose de développer son portefeuille d’outils 3D et VR, notamment Photoshop, Dimension, After Effects, Substance et Aero. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Oculus Medium a été lancé en décembre 2016 avec pour objectif « d’explorer les applications de réalité virtuelle au-delà du jeu et d’offrir aux artistes du monde entier une nouvelle façon de créer ». Le produit a par ailleurs fait l’objet d’une saison d’e-sport dédiée à la sculpture de compétition.

Le Français Sébastien Deguy, vice-président d’Adobe 3D et Immersive, a déclaré que l’équipe Medium collaborerait avec l’équipe en charge de Substance, le logiciel de texturation 3D d’Adobe, pour travailler sur la prochaine génération d’outils 3D. « Pendant mon séjour chez Allegorithmic (l’éditeur parisien à l’origine de Substance, acquis par Adobe en janvier 2019), nous avons toujours regardé Medium et vu la mise en forme comme quelque chose que nous aimerions aborder », a-t-il expliqué. « L’investissement redoublé d’Adobe dans l’espace 3D et la réalité augmentée nous a finalement permis d’unir nos forces et de rassembler nos talents complémentaires. »

Parmi les récentes acquisitions d’Adobe, citons les rachats en 2018 de Magento et de Marketo, qui ont coûté ensemble la bagatelle de 6,43 milliards de dollars.