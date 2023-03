L’acquisition de Yourax début 2022 n’a fait que stimuler la croissance organique d’ACESI tout au long de l’année écoulée. L’intégrateur alsacien devrait ainsi terminer fin mars son exercice fiscal 2022-2023 sur un chiffre d’affaires 20 M€, en croissance de plus de 30% par rapport à la même période de l’an dernier. Une croissance qui devrait s’accompagner d’une amélioration sensible de sa profitabilité. Quant à la croissance de Yourax, si elle n’égale pas celle d’ACESI, elle a atteint tout de même 12% sur son exercice clos fin septembre, à 7,3 M€.

ACESI est en progression sur tous ses métiers mais ce sont essentiellement l’infogérance et la cybersécurité qui ont tiré ses revenus sur l’exercice. Sur l’infogérance, qui est l’un de ses métiers historiques, l’intégrateur jouit d’une image de qualité qui a bénéficié à sa filiale, lui permettant de signer ses premiers grands contrats d’infogérance. Sur la cybersécurité, là encore, les synergies n’ont pas tardé à se révéler, la méthode en politique de sécurité d’ACESI complétant bien l’expertise pointue de Yourax en cybersécurité. Au point de susciter l’intérêt des plus grands clients d’ACESI, alors qu’ils restaient jusque-là indifférents à son offre cyber.

Autant d’indices qui attestent que la greffe entre les deux entreprises a bien pris. « Au-delà des complémentarités géographiques et des complémentarités métiers, il se confirme que les deux entreprises ont bien une culture commune et que leurs équipes travaillent très bien ensemble », commente Jean-Marc Patouret, président du groupe ACESI (photo).

Une compatibilité des équipes qui leur a permis d’avancer rapidement sur les chantiers d’intégration. Au 1er avril, Yourax cessera d’être une filiale juridiquement indépendante pour se fondre dans ACESI. Elle adoptera au passage son CRM, ses outils de facturation, et même ses tableaux de bord mensuels.

En trois ans, ACESI aura ainsi doublé de taille passant d’un effectif de 70 à 150 personnes. Au cours de l’année écoulée, l’intégrateur s’est notamment renforcé au commerce. Et il continue de recruter activement avec actuellement une dizaine de postes ouverts (notamment pour des profils d’architectes et de techniciens support utilisateur).

Pour l’exercice 2023-2024, le groupe s’est fixé un objectif très conservateur de 28 M€. Un objectif qu’il devrait largement dépasser si la croissance se maintient à son rythme actuel et compte-tenu de la progression continue de son chiffre d’affaires récurrent, qui atteint désormais 8 M€ à l’année.

Deux grands chantiers devraient marquer le prochain exercice : l’ouverture d’une agence à Lyon – l’entreprise est actuellement implantée à Strasbourg, Lille, Mulhouse, Genève, Bâle, Besançon – ; et la formalisation d’une démarche RSE structurée. Le groupe vient à cet effet de créer un service dédié, piloté par Stéphane Stoeffler et Éric Wien, le fondateur de Yourax, qui vient d’achever sa période d’accompagnement contractuelle d’un an mais qui a décidé de la prolonger d’un an supplémentaire. Objectif affiché : certifier à terme l’entreprise sur le volet RSE.