Extrêmement convoité et alors qu’il n’était jusque-là pas à vendre, le spécialiste en cybersécurité Yourax tombe dans l’escarcelle de l’intégrateur alsacien ACESI. Installé à Roncq, dans l’agglomération de Lille, Yourax fait référence depuis sa création en 1996 dans le domaine de la sécurité informatique et des infrastructures. La société travaille étroitement avec des marques telles que Trend Micro (dont elle est partenaire platinum), Fortinet, Paloalto, Varonis, Lakeside software, Dell et VMware. Elle a achevé son exercice 2021 sur un chiffre d’affaires de 6,5 M€ et compte 30 salariés.

Pour ACESI, société de près de 100 personnes ayant réalisé 19 M€ de chiffre d’affaires l’année dernière, cette acquisition est l’opportunité de compléter sa couverture géographique et d’accélérer sur la sécurité. Originaire de Strasbourg – qui concentre encore 50% de son effectif – ACESI rayonne sur tout le quart Nord-Est de la France avec des implantations à Mulhouse, Besançon, Reims, Bâle et Genève. L’opération lui permet donc de consolider son ancrage sur cette partie du territoire national.

Bien que la sécurité représente déjà près de 10% de l’activité d’ACESI, le rapprochement avec Yourax – pour qui la sécurité compte pour 60% des revenus – va clairement lui faire changer de dimension sur ce métier. En l’occurrence, ACESI hérite de compétences complémentaires et de niveaux de certification plus élevés sur ses marques partenaires – les deux sociétés partageant sensiblement les mêmes.