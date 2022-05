Un mois et demi après avoir racheté l’entreprise spécialisée en sécurité Yourax, l’Alsacien Acesi a convié l’ensemble des salariés du groupe pour un grand kick off d’intégration. Celui-ci s’est tenu le vendredi 6 mai dernier à la chambre de commerce de Strasbourg et s’est prolongé par une soirée festive organisée dans un bar privatisé du centre-ville.

Ça a été l’occasion pour les trente collaborateurs « youraxiens » de rencontrer leur parrain « acesien » avec lequel ils forment un binôme depuis le rachat et pour les dirigeants d’Acesi de rappeler que la fusion se fera sans dégâts collatéraux.