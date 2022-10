OVHcloud a publié les résultats de son exercice 2022 clos le 31 août. Comme l’an dernier, le spécialiste français du cloud a tenu ses engagements et même dépassé ses prévisions de chiffre d’affaires : 788 M€, soit une hausse de 18,8% par rapport à 2021 (12,4% en données comparables), contre 10 à 15% attendu initialement.

OVHcloud a su tirer parti du dynamisme du marché du cloud en s’appuyant sur de grands intégrateurs et un large réseau de 1 100 partenaires (dont 500 internationaux). Il a aussi beaucoup étoffé son offre. Fin août, son portfolio comprenait 81 solutions IaaS et PaaS, le nombre de ces dernières ayant doublé sur les douze derniers mois. Les activités cloud privé progressent de 22% à 485 M€, cloud public de 33,9% à 126 M€ et Webcloud de 3,1% à 177 M€.

Le groupe roubaisien poursuit par ailleurs son expansion internationale et tire désormais plus de la moitié de ses revenus hors de France (399 M€ contre 389 M€ en France). La progression est de 16,4% en Europe à 224 M€ et de 36,3% dans le reste du monde (notamment +79% aux États-Unis et + 48% en Asie) à 175 M€. Elle est plus faible en France (+13,6%), notamment en raison de l’impact plus important de l’incendie de Strasbourg.

L’Ebitda ajusté qui est le principal indicateur de performance du groupe, est en croissance de 17,4% à 308 M€, soit une marge de 39%, en ligne avec les prévisions. En revanche le résultat opérationnel est négatif à -20M€. Il intègre encore des charges liées à l’incendie de Strasbourg, à l’IPO et des acquisitions récentes pour un montant de 52 M€. Le résultat net fait ressortir au final une perte de 29 M€ contre 32 M€ en 2021. OVHcloud, qui ne versera pas de dividende en 2022, a indiqué qu’il ne prévoyait pas de distribution à moyen terme pour privilégier les investissements.

« Les résultats de l’année 2022 démontrent la capacité d’OVHcloud à délivrer une stratégie d’accélération de croissance forte, durable et profitable », a commenté dans un communiqué Michel Paulin, le Directeur Général d’OVHcloud. « Notre modèle opérationnel intégré et notre offre de confiance nous permettent d’absorber avec succès la volatilité de l’environnement actuel. Nous sommes à ce titre particulièrement confiants sur nos capacités à poursuivre cette dynamique tout au long de l’année 2023 et au-delà, vers nos objectifs 2025. »

Pour l’année 2023, OVHcloud vise ainsi une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre 14 % et 16 %, en accélération par rapport à l’année 2022 , ainsi qu’une marge d’EBITDA en ligne avec 2022, et confirme ses perspectives à moyen terme.

La publication a bien été accueillie à la bourse de Paris avec une hausse de 8,59% de l’action mercredi à la clôture. Elle reste toutefois en baisse de presque 50% depuis le 1er janvier et de plus de 25% par rapport à son cours d’introduction.