OVHcloud a annoncé mardi ses résultats annuels pour la période close le 31 août 2021, sa première publication depuis qu’il s’est introduit en bourse le mois dernier. Même si l’incendie de son centre de données à Strasbourg a impacté ses résultats, le spécialiste français des services d’informatique dématérialisée a rassuré les investisseurs avec une performance financière globalement dans le haut de la fourchette des objectifs qu’il s’était fixé.

Son chiffre d’affaires consolidé a atteint 663 millions d’euros sur l’exercice 2021, en hausse de 5 % par rapport à l’exercice 2020 en données publiées et de 12 % en données comparables, à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs liés à l’incident de Strasbourg. Une croissance qui reste cependant bien éloignée des géants du secteur, à l’instar d’AWS qui a progressé de 32% sur son dernier exercice.

Le cloud privé, qui comprend notamment Bare Metal et Hosted Private Cloud, est le segment d’activités qui pèse le plus lourd avec 398 millions d’euros de revenus. C’est aussi celui qui a été le plus impacté par les avoirs et bons suite à l’incendie de Strasbourg indique OVHcloud. Sa progression est seulement de 2% ou 11% en données comparables. Le cloud public fait bien mieux avec des revenus qui progressent de 15% à 94 millions d’euros et 23% en données comparables. Les activité « Web Cloud et autre » progressent pour leur part de 7% à 171 millions d’euros et de 8% en données comparables.

Sur l’exercice écoulé, l’Ebitda ajusté, qui est le principal indicateur de performance du groupe,a grimpé de 15% à 262 millions d’euros, ce qui correspond à une marge de 39,5% qui ressort elle aussi dans le haut de la fourchette estimée de 38% à 40%.

« En atteignant la borne supérieure de nos objectifs, les résultats de notre exercice 2021 illustrent la capacité du Groupe à mettre en œuvre sa stratégie. Ces résultats marquent aussi une étape importante dans la vie d’OVHcloud en tant que société récemment cotée et prouvent que nous sommes prêts pour accélérer notre trajectoire de croissance », a commenté Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud dans le communiqué du groupe.

« Nous nous sommes non seulement imposés en tant que fournisseur mondial de premier plan, mais nous avons aussi ouvert la voie à de nouveaux segments de marché, amélioré notre « go-to-market » afin de mieux répondre aux besoins des grandes entreprises et élargi notre portefeuille en vue d’accompagner un éventail plus vaste de cas d’usage », a-t-il ajouté.

Le groupe affiche ainsi sa confiance pour son nouvel exercice 2021-2022. Il anticipe une croissance du chiffre d’affaires dans la moitié supérieure de la fourchette cible de 10% à 15% initialement définie au moment de l’IPO. Il vise par ailleurs une marge d’Ebitda ajusté d’environ 40%, en tenant compte d’un niveau d’inflation similaire à celui de l’exercice écoulé.

« La société est désormais positionnée au mieux pour atteindre ses ambitions pour l’exercice 2022 et enregistrer une croissance soutenue et continue tout en déployant une feuille de route ambitieuse, de manière durable », a estimé Michel Paulin.

Des annonces qui ont été bien accueillies à la bourse de Paris, le titre terminant la séance de mardi sur une hausse de 4,93% à 21,30 euros, contre 18,50 euros lors de son introduction.

Un point qui restera à surveiller est l’évolution de la dette financière nette du groupe qui s’élevait à 709 millions d’euros fin août, faisant ressortir à 2,7x le ratio entre la dette financière nette et l’Ebitda ajusté. OVHcloud indique qu’avec les fonds levés lors de son introduction en bourse et le plan de refinancement qu’il a mis en œuvre, il a pu abaisser ce ratio de 2,7x à 1,4x immédiatement après l’IPO.