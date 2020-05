Après le télétravail, le retour au bureau ne sera pas une tâche aisée pour les entreprises qui doivent mettre en place des mesures destinées à protéger la santé de leurs salariés. Pour leur venir en aide, Salesforce développe Work.com, un ensemble d’applications et de ressources en ligne qui offrent un soutien logistique aux organisations des secteurs public et privé révèle Computerworld.

Annoncée pour le mois de juin, la plateforme comprendra un « centre de commande » offrant un aperçu de l’état de santé des employés dans les différents bureaux et sites de l’entreprise, de même qu’un un outil permettant d’échelonner la rotation des salariés afin de faciliter la distanciation sociale.

Une application de recherche des contacts est également en cours de développement. Elle permet notamment aux employeurs de collecter des données sur les individus infectés ou exposés à la pandémie, accompagnées d’une carte visuelle de leurs contacts et emplacements. L’application devrait être disponible dans le cadre d’une suite d’applications de gestion des réponses d’urgence, disponible d’ici la fin de ce mois. Aux côtés des produits Salesforce existants tels que Health Cloud, Service Cloud et Lightning Scheduler, elle comprendra un nouveau logiciel, Emergency Program Management.

« Alors que les entreprises cherchent à survivre au Covid-19, une plateforme comme Work.com pourrait être un élément de base pour créer un parcours de vie après crise », a déclaré à nos confrères Brent Leary, fondateur du cabinet de recherche CRM Essentials. « La pandémie nous a appris que des changements de comportement sismiques fondamentaux peuvent se produire du jour au lendemain à une échelle que nous n’avons jamais vue. La création de modèles commerciaux et de capacités capables d’ajuster et de changer de vitesse pour passer de la survie à l’expansion nécessite des outils et des plateformes facilitant la transformation numérique à grande échelle. »

Salesforce va en outre mettre en ligne des ressources telles qu’un guide des bonnes pratiques, des témoignages et des conseils de dirigeants d’entreprises et de responsables d’organismes sanitaires et gouvernementaux…

Comme on s’en doute, cette boîte à outils est destinée au marché américain. Il est probable qu’elle ne sera pas adaptée aux différents marchés étrangers, dont le nôtre, notamment pour des raisons réglementaires et législatives.