Salesforce France s’est vidée d’une bonne partie de son équipe de cadres dirigeants au cours de ces six derniers mois de pandémie de Covid-19. Après Samuel Bonamigo, Maxime Laugier, Yannis Daubin et Denis Soupault, c’est Olivier Derrien, le directeur général de la filiale française de l’éditeur de logiciel en mode SaaS, qui s’en va. Olivier Derrien avait intégré la firme de Marc Benioff en 2010 après avoir travaillé chez IBM, Business Objects et Oracle. Ce départ a clairement lieu contre son gré, si l’on en croit le post qu’il a publié pour conclure une période de plus de 10 ans au sein de la société : « Salesforce ayant décidé de poursuivre son développement sans moi… »

Quant à Denis Soupault, après avoir passé 8 ans chez Tableau-Salesforce, il a annoncé son départ en ces mots : « L’aventure se termine pour nous et il y a peu de survivants. » Il semble être parti sans regret. « Je quitte un climat de défiance pour rejoindre un climat de confiance », a-t’il annoncé à son arrivée chez UiPath France en tant que directeur commercial le mois dernier, où il a retrouvé Maxime Laugier. Pour rappel, Maxime Laugier, Country Manager France et VP Europe du Sud de Uipath depuis novembre 2020, gérait auparavant des grands comptes chez Salesforce.

Yannis Daubin a lui aussi rapidement sorti son épingle du jeu en devenant General Manager de ServiceNow France en janvier 2021. Il a travaillé au sein de Salesforce pendant 8 ans, notamment en tant que directeur des ventes aux entreprises.

Enfin, Samuel Bonamigo, désormais VP Europe du Sud de Google Cloud depuis septembre 2020, a occupé plusieurs postes chez Salesforce pendant 10 ans, dont celui de responsable des marchés de croissance de l’EMEA.

Souvenons-nous, qu’en août dernier, Salesforce annonçait le licenciement de 1.000 de ses 54.000 employés au lendemain de l’annonce d’excellents résultats trimestriels dépassant les 5 milliards de dollars. Les postes supprimés étaient commerciaux pour la plupart. La société indiquait quelques semaines plus tard vouloir recruter 12.000 personnes en 2021. Le CEO et fondateur de Salesforce s’en expliquait ainsi : « Nous changeons l’allocation de nos ressources pour poursuivre la croissance de la société. »

Le dernier communiqué de la filiale française, daté du 15 avril 2021, indique que, « Cette année encore, Salesforce se positionne au 1er rang du classement Great Place to Work 2021 » dans la catégorie des entreprises de 1.000 à 2.500 salariés.