Selon IDC, le marché européen des smartphones baissera vraisemblablement de plus d’un quart cette année en raison des interdictions nationales généralisées pour lutter contre la propagation du coronavirus. Dans le pire des cas, la baisse de valeur pourrait même être proche des 50%.

Ce sera le renversement le plus brutal que l’industrie du téléphone ait jamais connu en Europe au cours des 20 dernières années, bien plus profond que celui observé dans la région lors de la crise financière de 2008, lorsque la valeur du marché du téléphone européen avait chuté en valeur de 6,3 % en 2008 et 13,1% en 2009. Selon Eurostat, le PIB européen s’était contracté de plus de 4% en 2009.

« En plus du nombre croissant de prévisions économiques selon lesquelles la baisse du PIB dans les principaux pays européens pourrait être le double de celle de 2008, il nous faudra tenir compte d’autres facteurs si les confinements devaient se poursuivre jusqu’à l’été », commente dans un communiqué Simon Baker, directeur du programme Devices chez IDC EMEA. « Une grande partie des circuits de vente au détail des téléphones sont fermés et pour un nombre en forte croissance de nouveaux chômeurs les priorités seront différentes cette année. »

« En Europe, l’impact le plus important affectera clairement des pays comme l’Italie et l’Espagne, les endroits les plus durement touchés par la crise, mais dans notre scénario, nous nous attendons à ce que presque tous les marchés européens chuteront d’environ un cinquième », croit savoir de son côté Marta Pinto, directrice de programmes au cabinet d’analyse.

Au premier trimestre, le principal problème posé par la crise des coronavirus a été l’interruption de l’approvisionnement en téléphones. « Ces problèmes d’approvisionnement sont désormais globalement terminés, mais les marchés sont désormais confrontés à une situation complètement nouvelle d’effondrement de la demande », estime Marta Pinto.

Selon IDC, la baisse de la demande sur le marché du pétrole participe elle aussi à la contraction du marché européen cette année.