Le cabinet d’étude IDC révise à la baisse ses prévisions pour le marché mondial des services IT. Après une augmentation de 5% en 2019 à l’échelle mondiale, les dépenses de services IT devraient reculer de 1,1% en 2020. Mais il repassera dans le vert en 2021 avec une croissance d’un peu plus de 1%, anticipe IDC.