Après une année 2017 « record » en termes de ventes (+28%), l’éditeur de solutions de sécurité WatchGuard annonce des promotions internes et l’embauche de nouveaux collaborateurs.

La promotion de Maria Pinto au poste de Director Field Marketing EMEA est destinée à initier une nouvelle dynamique au sein de l’entreprise. Ayant rejoint WatchGuard en 2008, Maria Pinto s’est récemment concentrée sur la mise en place et le développement d’une organisation marketing au niveau européen. « Connaitre une forte croissance sur des marchés importants tels que la France nous incite à étoffer l’équipe marketing, de façon à soutenir plus avant nos objectifs en termes de croissance locale », explique dans un communiqué Maria Pinto, qui supervise dorénavant les efforts en termes de marketing opérationnel, de communication et de relations publiques au niveau européen.

Maria Pinto travaillera notamment en étroite collaboration avec Nathalie David, récemment embauchée en tant que Senior Field Marketing Manager France. Celle-ci, qui connaît bien le monde de l’édition de logiciels, aura pour mission de soutenir le développement de l’activité commerciale de l’éditeur de solutions de sécurité en France afin d’accompagner la croissance locale et le rayonnement mondial de la société.