L’investisseur technologique SoftBank Group a l’intention d’emprunter jusqu’à 500 milliards de yens (4,47 milliards de dollars) à 16 institutions financières japonaises et étrangères avec pour garantie près du tiers de sa participation dans l’opérateur japonais SoftBank Corp révèle Reuters.

Le prêt, qui, selon une porte-parole de la société, sera utilisé pour augmenter la trésorerie du groupe et à des fins « commerciales générales », intervient alors que les finances de la holding sont sous pression sur plusieurs fronts. La garantie, soit 20% du capital de l’opérateur, représente 1,4 billion de yens (12,50 milliards de dollars), soit près de trois fois le montant de l’emprunt. D’une durée de deux ans, il peut éventuellement être prolongé d’un an.

L’investisseur activiste Elliott Management, qui selon plusieurs sources a amassé une participation de près de 3 milliards de dollars dans le SoftBank Group, exige que ce dernier consacre sa participation dans Alibaba à un rachat d’actions pour une valeur de 20 milliards de dollars.Le fondateur, CEO et principal actionnaire du groupe Masayoshi Son a fait savoir qu’il était prêt à envisager un rachat d’actions mais qu’il n’était « pas pressé » de vendre la participation dans le géant chinois du cloud.

SoftBank Group a enregistré au cours des neuf derniers mois une perte comptable de 798 milliards de yens (7,13 milliards de dollars) sur ses fonds d’investissement SoftBank Vision et Delta (divisant son bénéfice net par trois) suite aux déboires de WeWork, d’Uber et du groupe hôtelier indien Oyo. Les pourparlers pour obtenir 3 milliards de dollars des trois plus grandes banques japonaises afin de renflouer WeWork sont au point mort, rapportait Reuters en décembre.