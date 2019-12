3DS Outscale a obtenu le visa de sécurité délivré par l’Anssi pour la qualification SecNumCloud de l’ensemble de ses offres de Cloud Secteur Public. C’est une première pour un fournisseur d’IaaS.

Le Cloud Secteur Public est une offre de services cloud fournissant toutes les ressources prêtes à l’usage pour répondre aux besoins spécifiques des acteurs publics et parapublics, ainsi que des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) en matière de sécurité, de confidentialité et de souveraineté numérique.

Ce label pourrait par également intéresser les éditeurs de logiciels en mode SaaS, puisqu’ils peuvent désormais faire qualifier à leur tour leurs applications en s’appuyant sur l’infrastructure Cloud labellisée SecNumCloud de la filiale de Dassault Systèmes.

Il ne s’agit pas du premier label obtenu par le Cloud Secteur Public de 3DS Outscale. En effet, il est déjà certifié ISO 27001:2013, une certification relative aux contrôles de sécurité de l’information fondée sur l’ISO/IEC 27017 et qui traite des aspects de la sécurité du cloud. Il est également certifié ISO 27018, une certification relative cette fois à la protection des informations personnelles identifiables dans le cloud. Le fournisseur de services cloud peut par ailleurs mettre en avant sa certification Hébergeur de Données de Santé (HDS) décernée par l’ASIP Santé (agence française de la santé numérique).

« Dans le contexte de cybersécurité, les visas de sécurité délivrés par l’ANSSI sont des gages de confiance pour le cloud en France et en Europe. Nous sommes fiers que tous nos services cloud dédiés au secteur public et OIV soient qualifiés SecNumCloud. Ce visa de sécurité représente le plus haut niveau d’exigence. Fournir un cloud de confiance qui soit audité et certifié par des tiers de confiance est dans notre ADN. SecNumCloud, associé aux autres certifications que nous détenons garantit aux organisations parapubliques et publiques d’évoluer dans un environnement cloud respectueux des données personnelles et présentant le plus haut niveau de sécurité », déclare dans un communiqué le PDG de 3DS Outscale, Laurent Seror,

3DS Outscale est désormais bien placé pour décrocher les appels d’offres de l’Etat, tout particulièrement ceux des ministères sensibles comme la Défense, l’Intérieur et les Finances. Selon Laurent Seror, un marché additionnel de 250 millions d’euros par an s’ouvre ainsi pour lui mais également pour les autres acteurs qui décrocheront le label de l’Anssi. La filiale de Dassault ne devrait pas rester seule bien longtemps car OVH devrait vraisemblablement obtenir le label prochainement. Pourraient également entrer dans la danse à plus ou moins brève échéance : Orange (selon Les Echos après l’échec de Cloudwatt, l’opérateur travaillerait à la labellisation d’autres offres) et Scaleway. En pleine ascension, la filiale de Free – bien que centrée actuellement sur les développeurs – ne manque pas d’ambition.

.