Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de David Chassan, directeur de la stratégie du fournisseur d’infrastructures Cloud 3DS Outscale.

Channelnews : Quand pensez-vous que 3DS Outscale pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

David Chassan : Chez 3DS Outscale, en application de notre Plan de prévention des pandémies de notre système de management de la sécurité de l’information (conformément aux exigences de l’ISO 27001), nous avons pu mettre très rapidement tous les collaborateurs en télétravail pour assurer la continuité d’activité. Le travail à distance est un exercice auquel nos collaborateurs sont rompus. Cette maturité nous a permis de continuer à répondre normalement aux besoins de nos clients et partenaires et de fortement limiter l’impact sur notre productivité.

Le retour au bureau se fera progressivement à partir du 12 mai pour nos collaborateurs. Le principe de base restera le télétravail mais pour ceux qui souhaitaient retrouver leur bureau, nous avons prévu des dispositions particulières comme un parcours d’arrivée, la remise d’un kit complet – gants, masques FFP2 et gel hydroalcoolique – et une installation respectant la distanciation sociale. Par ailleurs, le ménage sera réalisé tout au long de la journée. Les collaborateurs utilisant les transports en commun et présentant une fragilité ne seront pas autorisés à venir.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité après le déconfinement et quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

David Chassan : Nous n’avons pas prévu de prioriser certains services. Nous avons la chance d’avoir une technologie qui, rapidement, de manière efficace et sécurisée, répond à de nombreux cas d’usages publics et privés. Nous continuons d’être contactés par de nombreux clients publics ou privés présentant des activités stratégiques qui sont intéressés par notre Cloud car il vient de recevoir la qualification SecNumCloud de l’ANSSI, le plus haut niveau de sécurité en Europe à ce jour.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

David Chassan : Chez 3DS Outscale, nous anticipons nos capacités à la fois techniques comme humaines. Ces processus, tout comme l’intégralité de l’entreprise, sont certifiés ISO 27001. Cette planification nous permet de ne pas céder à l’improvisation et de garder une activité maîtrisée. Aussi, nous maintenons l’accueil de nouveaux talents même en période de confinement et poursuivons nos efforts de recrutement.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

David Chassan : Nous sommes très proches de nos clients et partenaires. Fort heureusement, nous n’avons pas de problème à ce jour.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

David Chassan : Par chance, nous ne sommes pas dans cette situation.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

David Chassan : Cette crise sanitaire a créé un réveil numérique et souligne le besoin d’accélérer la transformation numérique des organisations publiques et privées. L’élan de solidarité des acteurs de la Tech a permis, dans un temps records, a de nombreuses startups, éditeurs de logiciels de déployer des solutions/portails solidaires pour répondre à la crise. La start-up Scalingo a déployé sur l’infrastructure Cloud de 3DS Outscale en moins de quatre jours le site de la Réserve civique, capable de supporter jusqu’à 600 transactions par seconde. Le Cloud a permis aux organisations d’être résilientes durant cette période inédite.

Témoignage recueilli par courriel le 30 avril 2020