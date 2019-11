Lenovo annonce un neuvième trimestre consécutif de croissance. Une croissance très modeste toutefois, qui marque un net ralentissement. A l’issue du deuxième trimestre décalé, le fabricant chinois affiche ainsi un chiffre d’affaires de 13,5 milliards de dollars, contre 13,4 milliards de dollars un an auparavant. Le revenu avant impôt quant à lui progresse de 45% en glissement annuel pour atteindre 310 millions de dollars. Le résultat net grimpe de 20% par rapport à l’année précédente, à 202 millions de dollars ou 1,69 cent par action. La répartition des revenus reste équilibrée entre les quatre zones géographiques (Amériques, Asie-Pacifique, Chine et EMEA), chacune représentant une part de chiffre d’affaires supérieure à 20%.

Les résultats sont tirés par le groupe de dispositifs intelligents (IDG). Le groupe PC et Smart Devices (PCSD), l’une de ses deux composantes réalise un chiffre d’affaires de 10,7 milliards de dollars et une marge de 5,7%. Le volume des ventes d’ordinateurs personnels enregistre une croissance de 7,1% par rapport à l’année précédente, entraînant une croissance globale du chiffre d’affaires de PCSD de 4,1%. Le fabricant détient 24,4% du marché mondial des PC, confortant ainsi sa position de numéro 1 mondial. Les postes de travail, Thin and Light, Visuals et Gaming affichent une progression en volume à deux chiffres par rapport à l’année précédente.

Deuxième unité d’affaires d’IDG, le groupe d’activités mobiles (MBG), enregistre un quatrième trimestre rentable consécutif malgré une baisse de chiffre d’affaires de 5,7% à 1,5 milliard de dollars. Lenovo indique qu’il poursuivra ses investissements et continue de se concentrer sur le contrôle des stocks, l’efficacité du portefeuille et le contrôle des coûts pour contribuer à l’élargissement des marges.

Le Groupe Data Center (DCG) poursuit la réduction de ses pertes. Les produits d’exploitation reculent de 13,8% en raison de la baisse des prix de plusieurs composants clés et de la faiblesse de la demande de certains des plus gros clients. Le chiffre d’affaires – hors Hyperscale – augmente de près de 13% par rapport à l’année précédente, la Chine enregistrant une augmentation de plus de 47% de son chiffre d’affaires. Le stockage, l’infrastructure définie par logiciel et le calcul haute performance bénéficient aussi d’une forte croissance. Le groupe va par ailleurs investir dans les infrastructures Edge, Telco et IA.

Le chiffre d’affaires logiciel et services bondit quant à lui de 35% par rapport à l’année précédente pour atteindre près de 900 millions de dollars. Device as a Services (DaaS), le service d’assistance premier support et les services gérés enregistrent tous une croissance significative et contribuent à la diversification des sources de revenus. Lenovo s’attend à ce que cette activité dépasse bientôt le milliard de dollars par trimestre.