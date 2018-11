Pour le troisième trimestre consécutif, Lenovo enregistre une croissance à deux chiffres. Au cours du deuxième trimestre de son exercice 2018-2019 clos le 30 septembre, le constructeur chinois affiche des revenus de 13,4 milliards de dollars, en hausse de 14% par rapport à l’année précédente, enregistrant ainsi son chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé depuis près de quatre ans. La société a également annoncé un bénéfice net avant impôts de 213 millions de dollars pour le deuxième trimestre consécutif, c’est six fois plus que les 35 millions de dollars engrangés l’année précédente à la même période. Le bénéfice net s’établit à 168 millions de dollars, en hausse de 91 millions dollars séquentiellement et de 29 millions de dollars sur un an.

« Les résultats d’aujourd’hui montrent que l’accent mis par Lenovo sur la transformation intelligente continue de soutenir avec succès notre croissance à la fois en termes de chiffre d’affaires et de rentabilité. Mais nos chiffres ne racontent qu’une partie de notre histoire. Je suis fier de la manière dont nous réalisons notre stratégie de transformation et notre promesse de redressement. Il ne fait aucun doute que Lenovo traverse une période de forte croissance durable. Je suis convaincu que notre mission, notre stratégie et nos capacités d’exécution claires continueront à générer des résultats encore meilleurs au cours des prochains trimestres », affirme dans un communiqué Yang Yuanqing, CEO de Lenovo.

Les mesures prises pour restructurer l’entreprise, notamment en matière de discipline financière donnent des résultats significatifs. Le groupe Intelligent Devices enregistre ainsi une croissance de ses revenus de 10% qui atteignent 11,84 milliards de dollars.

Les activités PC et Smart Devices (PCSD) génèrent un chiffre d’affaires de 10,2 milliards de dollars, en hausse de 18% sur un an. C’est la première fois dans l’histoire du constructeur que cette activité dépasse les 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires. En tête en matière de rentabilité du secteur (5%), Lenovo, qui a racheté l’activité PC de Fujitsu en 2017, regagne la première place des constructeurs avec une part de marché de 23,7%, Le trimestre se caractérise par une croissance à deux chiffres pour les jeux Legion, les stations de travail ThinkStation et les terminaux Yoga, ThinkPad et IdeaPad.

Le groupe Mobile Business (MBG), pour lequel le constructeur a mis en œuvre une stratégie de redressement visant à réduire les coûts, à simplifier le portefeuille de produits et à se concentrer sur les principaux marchés rentables, affiche un net redressement. Réduisant ses frais d’exploitation de 175 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière, Motorola est revenu à l’équilibre opérationnel.

Enfin, le Data Center Group (DCG) enregistre une augmentation de 58% de son chiffre d’affaires à 1,5 milliard de dollars et une cinquième croissance trimestrielle consécutive de ses bénéfices, le tout entraîné par la progression d’Hyperscale et de la Software Defined Infrastructure. Les partenariats stratégiques mondiaux tels que celui annoncé par NetApp en septembre – qui élargit la couverture du segment de marché du stockage et de la gestion de données du fabricant chinois – participe également à la croissance. La division enregistre une progression à trois chiffres du chiffre d’affaires en Amérique du Nord et une croissance à deux chiffres dans les zones géographiques EMEA, Chine et Asie-Pacifique.