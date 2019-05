Les rumeurs selon lesquelles Apple développerait sa propre puce de modem 5G ont semble-t-il un début de confirmation. Après avoir recruté en février dernier Umashankar Thyagarajan, directeur et ingénieur de projet en charge de l’équipe de modems 5G d’Intel, la firme à la pomme récidive. Elle vient cette fois-ci de recruter Messay Amerga, vice-président d’Intel à la tête de l’équipe responsable de la puce de modem mobile de la société compatible avec la technologie 5G, rapporte The Telegraph, qui s’appuie sur des sources proches du dossier.

Une chose est toutefois sûre : le dirigeant a quitté le fondeur. « Je tiens à remercier Messay pour toutes ses contributions aux produits et au développement technologique du modem 5G d’Intel, à son dévouement et à son travail acharné, et lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs », a écrit le vice-président d’Intel, Cormac Conroy, dans une note interne.

Messay Amerga a passé 19 ans chez Qualcomm avant de quitter l’entreprise début 2017 en tant que vice-président responsable de la technologie. Il a passé un peu plus de deux ans chez Intel, où il dirigeait le développement de modems et était responsable du portefeuille de produits 5G de la société.

À la mi-avril, à la suite du règlement judiciaire surprise entre Apple et Qualcomm, Intel avait annoncé qu’il ne développerait plus de puce de modem mobile compatible 5G.