Surprise dans le monde de la téléphonie : Apple et Qualcomm mettent fin au litige qui les opposait au sujet des droits de licence exigés par le second au premier pour l’utilisation de ses technologies réseau. La firme à la pomme, estimant ces redevances exorbitantes avait entamé une action en justice contre le fondeur et imposé à ses fournisseurs de ne plus lui payer de droits de licences. Qualcomm affirmait de son côté qu’Apple lui avait dérobé des secrets relatifs à sa propriété intellectuelle pour les transmettre à Intel. Le procès qui venait de débuter à San Diego, s’arrête donc, un accord entre les parties ayant été finalement trouvé. Un nouveau contrat de licence a été établi entre elles. Par ailleurs, Apple versera une somme, non dévoilée, à Qualcomm.

La surprise est d’autant plus grande que vendredi dernier encore Apple Insider rapportait des propos de Tim Cook selon lesquels aucun accord n’était en vue et qu’aucune discussion entre les deux entreprises n’avait eu lieu depuis le troisième trimestre 2018.

Aussitôt, après l’annonce de l’accord, Intel, qui devait assurer la fourniture de modems 5G à la firme de Cupertino a indiqué qu’il renonçait à les produire, prétextant la perte de ce qui aurait dû être son plus gros client. On peut toutefois voir les choses autrement. N’est-ce pas au contraire la firme de Santa Clara qui aurait laissé entendre à Apple qu’il ne pourrait pas fournir lesdits modems l’an prochain, obligeant ainsi la firme à la pomme à capituler en rase campagne ? On ne le saura peut-être jamais.

Quoi qu’il en soit, Qualcomm s’assure un juteux contrat en attendant qu’Apple sorte – éventuellement – son propre modem. Le fondeur voit également le ciel s’éclaircir, car une victoire de son adversaire aurait été catastrophique pour lui. « Il s’agit d’une victoire énorme pour Qualcomm car le procès et ce qui allait s’ensuivre constituaient une menace pour la société », a ainsi expliqué au Wall Street Journal Roger Kay, analyste chez Endpoint Technologies Associates. « Pour Apple, une perte aurait été pénalisante sur le plan financier, mais pour Qualcomm cela aurait détruit le business. C’est pour eux un nouveau souffle. »

L’annonce de l’accord a fait bondir le titre de la société de 35% tandis que l’action Apple gagnait plus modestement 2%.