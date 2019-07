Selon le Wall Street Journal Apple et Intel sont sur le point de finaliser un accord concernant la cession à la firme à la pomme pour « au moins un milliard de dollars » de l’activité puces pour modems de smartphones du fondeur, issue du rachat de l’Allemand Lanteq en 2015. La vente, qui pourrait intervenir dès la semaine prochaine, comprendrait à la fois des brevets et une partie des effectifs d’Intel.

Des rumeurs concernant une telle opération ne sont pas nouvelles. Le mois dernier, The Information laissait entendre qu’Intel souhaitait se débarrasser de son activité modems en difficulté et indiquait que l’acquéreur pourrait être Apple.

Récemment, Patrick Moorhead, président et analyste principal chez Moor Insights and Strategy, avait déclaré à CRN qu’Apple « souhaitait développer ses propres modems afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des autres sociétés, de les intégrer à d’autres appareils et en théorie de réduire les coûts ». « Samsung et Huawei ont mis huit à dix ans à mettre au point des modems répondant aux normes de qualité les plus strictes. Ils possèdent même les porteuses, ce qui facilite les choses », a ajouté Patrick Moorhead. « Apple ne conçoit pas de porteuses, n’a pas huit à dix ans devant lui, mais s’ils achetaient le modem mobile d’Intel, ils pourraient raboter quelques années. »

Intel a annoncé son intention de se retirer du marché des modems 5G en avril dernier lors de l’accord intervenu entre Apple et Qualcomm. Cependant, d’après le Wall Street Journal des discussions entre la firme de Cupertino et celle de Santa Clara à propos d’une cession de l’activité étaient déjà en cours.

Par ailleurs, au mois de février Apple a recruté Umashankar Thyagarajan, directeur et ingénieur de projet en charge de l’équipe de modems 5G d’Intel. La firme à la pomme a récidivé en mai en débauchant Umashankar Thyagarajan, un autre responsable de l’activité. De quoi donner une certaine crédibilité à d’éventuelles négociations en cours.