D’après CRN, qui s’appuie sur une information de Sunday Reuters, Avaya discuterait d’une offre de rachat avec effet de levier par une société d’investissement qui valorise le fournisseur d’équipements et de logiciels de communication à plus de 5 milliards de dollars. Selon des personnes proches du dossier, l’offre déposée par l’investisseur privé – dont le nom n’est pas dévoilé – est de 20 dollars par action, ce qui permet de couvrir la dette d’Avaya qui se monte à 3,2 milliards de dollars.

L’article de nos confrères intervient un peu plus d’un an après que le spécialiste en communications unifiées ait achevé sa restructuration de dettes et soit sorti du chapitre 11 de la loi américaine des faillites. Depuis lors, Avaya s’est attaché à adopter un business model basé sur le cloud et s’appuie sur le channel qui réalise 80% de ses ventes.

Sollicité par CRN, la firme de Santa Clara a refusé de commenter l’information.

Au cours des derniers mois, Avaya a déjà reçu plusieurs offres de rachat de sociétés de capital-investissement qui n’ont pas abouti. Rien n’indique que la dernière offre débouchera sur un accord ont précisé différentes sources.

Au cours du premier trimestre (clos le 31 décembre dernier) de son exercice 2019, Avaya a réalisé un chiffre d’affaires de 738 millions de dollars, contre 752 milliards de dollars un an plus tôt. La société attribue cette baisse à des taux de change défavorables ainsi qu’à la fermeture partielle des administrations de l’Etat fédéral américain (provoqué par le bras de fer opposant Donald Trump au Congrès au sujet du financement d’un mur à la frontière mexicaine). L’entreprise a dégagé 9 millions de dollars de bénéfices GAAP.