Avaya a profité de sa conférence utilisateurs Engage 2021, qui se tient du 12 au 15 décembre à Orlando, pour lancer officiellement Avaya Experience Builders. Le fournisseur de solutions de communication unifiée et de centres de contact veut avec ce nouveau programme aligner les services, les partenaires, les développeurs de technologies, les clients et les développeurs dans un vaste réseau mondial pour aider les entreprises à créer les solutions de communication et de collaboration personnalisées dont elles ont besoin.

A son lancement, le réseau fédère 250 partenaires technologiques dont plusieurs fournisseurs de technologies d’IA, 32 000 entreprises d’Avaya DevConnect et 154 000 développeurs enregistrés. Il s’appuie sur les 9000 partenaires et agents de distribution mondiaux d’Avaya.

Experience Builders est un framework qui permet de composer des solutions personnalisées autour de la plateforme Avaya OneCloud et ses composantes pour les communications unifiées (OneCloud UCaaS), les centres de contact (OneCloud CCaaS) et les plateformes de communication (OneCloud CPaaS). Il utilise aussi les services de cloud hybride, les services omnicanaux et les services d’IA d’Avaya.

L’environnement Avaya est reconnu pour ses multiples connecteurs pour les applications tierces. Les partenaires qui utilisent la plateforme OneCloud comme base pour créer un outil de communication et de collaboration ont la possibilité de l’intégrer à d’autres outils de type ERP ou CRM pour créer un flux de travail fluide dans différentes applications. Ils peuvent accompagner les entreprises dans l’adoption de nouvelles solutions de communication sur mesure, notamment dans le cloud, en respectant l’existant.

« Un partenaire a ainsi la possibilité d’augmenter sa valeur par client, d’augmenter ses revenus, de créer plus d’adhésion et de faire des choses sur lesquelles le client devient alors très dépendant », a déclaré Simon Harrisson, vice- président et directeur marketing d’Avaya à nos confrères de CRN.

Engage 2021 a servi de vitrine pour dévoiler de nouvelles expériences permises par la plateforme. Parmi les Avaya Experience Buiders figuraient notamment Quantiphiis (intégration Google Cloud Contact Center AI), SpinSci (intégration des dossiers de santé pour les échanges avec les patients) ou encore Journey (intégration d’une plateforme d’identité numérique pour les centres de contact).