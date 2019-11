Si l’on en croit les prévisions de Forrester, 2020 sera pour les entreprises l’année de l’adaptabilité. Les dirigeants s’emploieront à comprendre et à anticiper la dynamique du marché, et à exploiter rapidement les opportunités, grandes et petites.

L’activisme accru des consommateurs basé sur des valeurs, les incertitudes autour du Brexit, l’automatisation, l’intelligence artificielle et la robotique qui s’intègrent plus profondément dans l’organisation, sans oublier les craintes de récession dues à l’incertitude sociopolitique feront de 2020 une année agitée, obligeant les dirigeants à s’adapter prévoit le cabinet d’analyse.

Voici ses dix prédictions :

1. Les consommateurs recherchant un sens plus profond, les entreprises porteront une attention particulière à l’authenticité, à la fois aux valeurs qu’elles choisissent d’exprimer et à la manière dont elles les expriment.

2. Pour mettre en place un écosystème performant, les directeurs marketing porteront leur attention sur l’expérience des employés, l’expérience client, l’objectif de la marque, la créativité et la technologie, en mélangeant tout cela avec l’obsession de satisfaire le client.

3. Les DSI intelligents se transformeront en conseiller de confiance et en partenaire des employés et des équipes des ressources humaines pour les aider à modifier la dynamique du personnel, notamment en s’appuyant sur les nouvelles technologies émergentes ou en interagissant avec des robots.

4. Une informatique adaptative et immersive s’imposera. L’IT s’adaptera aux organisations matricielles qui se transforment selon des priorités en constante évolution.

5. Les entreprises les plus avancées doubleront le budget de leur stratégie data. 2020 sera d’ailleurs une année de prise de conscience pour beaucoup d’entre elles, car le coût généré par la mauvaise interprétation des données deviendra évident.

6. L’an prochain, les données et l’intelligence artificielle seront de plus en plus impliquées dans la cybersécurité car le nombre d’incidents liés aux ransomwares augmenteront à mesure que les attaquants constateront que la prise en otage des données constitue un moyen de monétisation rapide.

7. Les spécialistes du marketing vont abandonner les efforts de personnalisation laborieux et souvent indésirables. Au lieu de cela, ils chercheront à établir une relation authentique avec les clients grâce à des expériences ciblées par groupe.

8. L’automatisation modifiera la composition du marché du travail et posera des problèmes économiques mondiaux liés à la répartition des revenus et à la stagnation des salaires.

9. La réglementation créera et brisera les marchés. Les organismes de réglementation gagneront en effet en puissance, impactant et façonnant les marchés de manière très concrète.

10. Pour les sociétés de capital-risque, la rentabilité deviendra la nouvelle « licorne » , c’est pourquoi elles renforceront leur surveillance sur les jeunes pousses dans lesquelles elles investissent.

Rendez-vous dans un an pour voir si Forrester obtiendra 10 sur 10.