En France, la proportion de femmes diplômées et exerçant dans le secteur du numérique plafonne à 17%, tout comme dans le reste de l’Union européenne, selon la récente étude ‘Gender Scan’ 2022 du cabinet Global Contact. La mixité est encore très loin d’être atteinte.

Parmi les constats de l’étude, « Des écarts significatifs ‘hommes / femmes’ sont observés sur la pratique par le management direct de revue de résultats et de mise en perspective de solutions, sur la précision des objectifs à atteindre et la reconnaissance des compétences par les collègues ». L’enquête relève par ailleurs que 46% des femmes travaillant dans ce secteur ont déjà été victimes de comportements sexistes (propos discriminants, harcèlement sexuel) au cours de leur carrière. C’est 8% de plus que dans les autres secteurs.

L’autrice du rapport, Claudine Schmuck, remarque que, dans ce milieu très masculin, l’équilibre entre vie privée et professionnelle n’est pas suffisamment respecté : le secteur gagnerait à mieux accompagner ses salarié.e.s, notamment « sur des questions d’horaires et de garde d’enfants ».

L’étude a déclenché un exercice en interne… En passant en revue les portraits qui illustrent les articles de Channelnews depuis le 8 mars dernier, on décompte 32 portraits de femmes (17,7%) pour 181 portraits d’hommes (82,3%). L’inégalité de représentation des genres se répercute ici également.

A l’occasion de la journée de lutte pour le droit des femmes, ressortons donc 12 articles de Channelnews ayant mis en avant la parole de femmes dans la tech au cours de l’année écoulée :

Mars 2021 : Econocom cherche à faire une acquisition majeure outre-Manche

Avril 2021 : Déjà 315 organisations signataires du manifeste Planet Tech’Care

Mai 2021 : Émilie Sidiqian prend la tête de Salesforce France

Juin 2021 : Microsoft nomme Corine de Bilbao à la tête de sa filiale française

Juillet 2021 : Florence Laget prend la direction du Channel de Nutanix en France et en Afrique francophone

Juillet 2021 : Citrix confie à Sophie Troistorff la direction de sa filiale française

Septembre 2021 : Wendy Bradley : « Le piratage a des effets bénéfiques sur les éditeurs »

Octobre 2021 : Altitude finalise l’acquisition de 26 réseaux fibre de Covage

Novembre 2021 : Roselyne Ludena succède à Michaël Albala à la direction des partenaires de HP France

Décembre 2021 : Pourquoi la cybersécurité demeure-t-elle un monde d’hommes ?

Janvier 2022 : Christel Heydemann, la nouvelle patronne d’Orange

Février 2022 : Rust, un langage beaucoup plus écologique que Python et Java