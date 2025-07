L’éditeur de la plateforme no-code française Kssar lance un questionnaire en ligne gratuit pour les entreprises qui veulent évaluer leur niveau de dépendance aux solutions numériques non-européennes. Une fois le questionnaire confidentiel rempli, elles obtiennent une note sur 100, un ‘score de souveraineté’.

Selon une étude menée par Kssar, 37% des entreprises européennes interrogées ne seraient pas au clair quant à là où sont hébergées leurs données et leurs outils cloud. 28% estimeraient encore que les solutions européennes sont plus coûteuses – et moins fiables (20%) – que celles des Gafam, « en dépit des lois extraterritoriales, de l’opacité sur l’utilisation des données et de la perte de contrôle potentielle sur les infrastructures critiques ».

Outre le score de souveraineté, Ksaar propose un audit personnalisé plus complet et un accompagnement dans le déploiement de solutions françaises. Benoît-Marie Flach (cf. photo), le fondateur de Ksaar, revendique 3.000 clients actifs, dont des grands groupes européens tels que la BPCE et Enedis.