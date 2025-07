Le distributeur, éditeur et intégrateur nantais 4CAD recrute une centaine de personnes en France pour son siège de Nantes et ses bureaux à Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Toulouse et Saint-Etienne. Les postes ouverts s’adressent à des profils d’expérience allant de junior à confirmé·e. Ils couvrent des activités de consultant·e ERP et données, chef·fe de projet fonctionnel, de développement logiciel et d’ingénierie commerciale. 80% des contrats sont proposés en CDI et le reste en alternance.

Créé en 2004, 4CAD accompagne les PME et ETI du secteur industriel dans cinq domaines d’activité : le PLM, l’ERP, le MES, le CRM et la Data. La société rassemble 650 collaborateur·rice·s en France, en Suisse et au Canada.

Pour mémoire, 4CAD a récemment déménagé dans de nouveaux locaux à Nantes afin de pouvoir accueillir deux fois plus de personnes.