À l’occasion de son départ à la retraite, Thierry D’Acremont, le co-fondateur et directeur général du MSP (fournisseur de services infogérés) nantais Quietic transmet ses parts ainsi que les rênes de l’entreprise à son associé Marc Pham.

Tous deux ex-cadres dirigeants de la société de distribution et de services nantaise Mismo – où ils œuvraient l’un comme directeur général et l’autre comme responsable Cloud et support IT – , Thierry D’Acremont et Marc Pham ont créé Quietic en 2018. À l’époque, ils sont parmi les premiers en France à adopter un modèle full MSP. Le concept, qui fait fureur aux USA, consiste à fournir aux entreprises qui n’ont pas de service informatique structuré en interne des prestations équivalentes à celles d’une direction informatique : conseil en amont sur le choix des outils, mise en œuvre, exploitation et support technique/maintien en condition opérationnelle.

Quietic trouve rapidement sa clientèle et s’impose comme l’un des acteurs de référence du MSP en France avec un chiffre d’affaires de 2,1 M€ et un effectif de 15 personnes.

Dans un communiqué, l’entreprise indique que Marc PHAM entend poursuivre cette trajectoire en capitalisant sur les acquis tout en ouvrant de nouvelles perspectives : développement de nouveaux marchés, évolution vers des services axés MSSP et IA et renforcement de sa présence au niveau national.