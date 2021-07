Et de 5. La féminisation des directions IT se poursuit en France. Après Oracle (Karine Picard), IBM (Béatrice Kosowski), Salesforce (Amélie Sidiqian) et Microsoft (Corine de Bilbao), c’est au tour de Citrix de nommer une femme à la direction générale de sa filiale française. La firme de Fort Lauderdale vient en effet de désigner Sophie Troistorff en tant que directrice générale France. Garante de l’ensemble des activités et opérations de la filiale, elle a pour mission de poursuivre le développement de Citrix dans l’Hexagone Elle reporte à Mario Derba, vice-président Europe de l’Ouest et du Sud, et aura la responsabilité d’un des marchés les plus prometteurs de la région, tient à préciser Citrix.

Diplômée de l’Ipag et de l’ESSEC, Sophie Troistorff a débuté sa carrière chez Datastream, avant d’intégrer successivement Tibco, Atos et BT Global Services, exerçant au cours de ce parcours différentes responsabilités commerciales et managériales. En 2016, elle a rejoint Microsoft en tant que Services Sales Team Manager pour les secteurs finance et public, chargée d’accompagner aussi bien des entreprises du CAC40 ou administrations publiques que des startups dans leur transformation digitale. Toujours chez Microsoft, elle a ensuite occupé jusqu’à ce jour la fonction de Global Account Executive pour le groupe Société Générale.

« Sophie apporte à Citrix une expertise technologique importante et une solide connaissance des enjeux auxquels les entreprises françaises font face. Je suis enthousiaste à l’idée de l’accueillir et de lui confier nos clients français », affirme dans un communiqué Mario Derba, vice-président de Citrix pour l’Europe de l’Ouest.