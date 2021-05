EmilieSidiqian rejoint Salesforce en tant que directrice générale de la filiale française. Elle reporte à Denis Terrien, vice-président exécutif et CEO de Salesforce pour l’Europe du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. Elle était jusqu’à présent directrice du pôle technologique d’Accenture pour la France et le Benelux et siégeait au comité exécutif pour ces mêmes pays. Fervente défenseure de l’égalité, elle a joué un rôle important en tant que responsable du comité directeur pour la diversité de la société, où elle était entrée en 2002 après des études à l’EDHEC (Master of Science Management) et à l’Indian Institute of Management de Bangalore (MBA Program).

« Emilie a démontré son leadership tant sur le plan de la performance économique que de la culture d’entreprise. Elle incarne d’ores et déjà toutes nos valeurs, à savoir la confiance, l’innovation, la réussite client et l’égalité », déclare dans un communiqué Denis Terrien. « Son expérience industrielle et technologique, ainsi que son leadership contribueront à la croissance de Salesforce en France, tout en renforçant notre impact positif sur lasociété. »

« Je suis fière de rejoindre une entreprise qui œuvre constamment pour la réussite de ses clients grâce à des technologies innovantes, et qui défend fermement des valeurs que je partage profondément », assure dans le document Emilie Sidiqian. « J’ai à cœur de poursuivre le développement et les investissements de Salesforce en France et d’aider les entreprises à réinventer leurs relations client et à renouer avec la croissance dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons actuellement. »

Positionnée au 1er rang du classement Great Place to Work 2021 dans la catégorie “Best Workplaces France – Entreprises de 1000 à 2500 salariés”, l’entreprise figure sur le podium pour la 4ème fois consécutive.