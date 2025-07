Artis, éditeur nantais d’une solution de gestion intégrée ERP-CRM pour les entreprises de l’IT, vient de déménager dans les locaux de Whome Nantes Sud pour accompagner sa croissance organique de 12% en 2024.

« En 2018, notre effectif était de 30 personnes », se souvient Stéphane Sechet (cf. photo), le directeur général d’Artis. « La société compte 70 salariés à présent. Nos nouveaux bureaux de 700 m2 peuvent accueillir 80 postes, donc accommoder 90 personnes environ en tenant compte du télétravail. Nous sommes à l’aise pour 2 ans environ, avec la possibilité d’étendre nos locaux au sein de l’immeuble ».

Le chiffre d’affaires de l’éditeur était de 8,9 millions d’euros au 31 décembre 2024. Stéphane Sechet estime que la société est en bonne voie pour atteindre son objectif de 10 millions d’euros de CA d’ici la fin de l’année 2025. Un objectif stratégique qu’Artis s’était fixé il y a 5 ans.

« Nous nous fixons désormais un objectif de 15 millions d’euros de CA d’ici 2030 », confie Stéphane Sechet. « ARTIS est aussi en veille d’opportunités pour une opération de croissance externe », ajoute-t-il.

Et de préciser que, depuis l’an dernier, Artis a noué de nouveaux partenariats : notamment avec la marketplace d’Also pour l’achat-reventes de licences ainsi que pour automatiser la facturation des contrats de licences Office 365. « Nous avons un connecteur RMM de plus cette année avec NinjaOne, depuis mai 2025 », ajoute Stéphane Sechet. Un nouveau partenariat de connecteur RMM marketplace est également prévu avec TD Synnex d’ici la fin 2025. La mise en place de l’EDI Commandes est d’ores et déjà en cours de déploiement. L’officialisation du partenariat est prévue en septembre prochain. « Artis a déjà des EDI articles », rappelle Stéphane Sechet. « Toute la chaîne est dématérialisée. Le client a tous les catalogues des grossistes et peut générer des achats. La transmission est effectuée sans ressaisie des commandes avec TD Synnex ».