La rumeur de mai est confirmée : Arista Networks acquiert VeloCloud, la division réseau de Broadcom.

VeloCloud se spécialise dans les réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN) pour les environnements hybrides et à distance. Elle protège également les données sensibles en cryptant les connexions aux applications cloud.

VeloCloud a été rachetée par VMware en 2017 pour 450 millions de dollars. L’objectif de VMware était alors de développer son activité de virtualisation des réseaux mais l’entreprise spécialisée en SD-WAN n’était pas facile à intégrer parce qu’elle fabriquait et vendait du matériel. VeloCloud a ensuite intégré le groupe Broadcom lorsqu’il a racheté VMware en 2023 pour 61 milliards de dollars.

L’activité d’Arista repose pour beaucoup sur des boîtiers. L’activité de VeloCloud est donc a priori plus compatible avec celle d’Arista que celle de VMware.

« Le portefeuille de réseaux WAN sécurisés et optimisés par l’IA de VeloCloud fournira des solutions transparentes et adaptées aux applications pour connecter les sites des clients de tout type, en complément du portefeuille de centres de données et de campus filaires/sans fil d’Arista », ajoute la PDG d’Arista, Jayshree Ullal, dans un communiqué.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué mais des sources proches du dossier l’estiment à 1 milliard de dollars.

Arista prévoirait d’embaucher la moitié des 1.000 employé·e·s de Velocloud. Le fondateur de VeloCloud, Sanjay Uppal, devrait intégrer la nouvelle entreprise.

Cette vente pourrait permettre à Broadcom d’éponger un peu le rachat de VMware.