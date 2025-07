Insight annonce la nomination de Thomas Marchais au poste de directeur général de sa filiale française. Il succède à Richard Ramos, qui a occupé le fauteuil pendant près de 10 ans. Avant de rejoindre Insight France, Thomas Marchais était vice président Cloud Technology Solutions Go To Market Europe chez NTT Data (nouveau nom de Dimension Data), entreprise dans laquelle il a officié près de 19 ans à différents postes de direction. Cet ingénieur en télécommunications diplômé de l’IMT Atlantique est chargé « d’accélérer la croissance d’Insight France en tant qu’intégrateur de solutions de premier plan ». Insight France figure parmi les principales sociétés de distribution et de services numériques françaises.