Le gouvernement a dévoilé son plan « Osez l’IA » pour accélérer la diffusion de l’intelligence artificielle dans les entreprises. L’objectif affiché est d’atteindre d’ici 2030 une adoption par 100 % des grands groupes, 80 % des PME/ETI et 50 % des TPE, alors qu’aujourd’hui les solutions sont utilisées par seulement 8 % des TPE, 13 % des PME et 53% des grands groupes. Ce plan repose sur 3 piliers : sensibiliser, former et financer.

Pour la sensibilisation, un réseau de 300 ambassadeurs IA sera déployé sur tout le territoire avec la mission de partager leur vision de l’IA dans leur secteur, et la manière dont ils l’utilisent dans leur activité. Parmi eux des chefs d’entreprises tels que Christel Heydermann (Orange), jean-pierre Farandou (SNCF) ou encore Guillaume Borie (Axa) mais aussi des personnalités de tous les secteurs. Ils travailleront en lien avec France Num, les CCI, Bpifrance, la French Tech et divers réseaux sur le territoire.

En parallèle, des rencontres mensuelles seront organisées pour faciliter les mises en relation entre offreurs de solutions et entreprises utilisatrices, avec en point d’orgue un événement annuel inspiré du « AI Business Day », visant à favoriser les échanges entre tous les acteurs de l’écosystème.

Sur le volet de la formation, une Académie de l’IA gratuite et en ligne sera lancée en octobre 2025, avec des formations adaptées aux salariés, dirigeants, demandeurs d’emploi et apprentis. Le plan prévoit de former 15 millions de personnes d’ici 2030, avec le soutien de France 2030.

Enfin, le gouvernement annonce 200 M€ fléchés pour « lever les freins à l’investissement ». Il s’agit notamment de réaliser 5.000 « diagnostics Data-IA » cofinancés par l’Etat à hauteur de 40%. Le gouvernement présentera aussi un catalogue de solutions IA prêtes à l’emploi et mobilisera des financements, comme des prêts garantis par l’État (jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros) ou un programme d’accélération pour PME innovantes.

Des appels à projets seront lancés pour soutenir la création de nouvelles solutions, notamment « Pionniers de l’IA », qui cible les projets à fort potentiel d’impact. Opéré par par Bpifrance en partenariat avec l’INRIA, le dispositif apportera des financements de 100 k€ à 10 M€, avec un accompagnement jusqu’à 3 ans.

Porté par la Ministre de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Clara Chappaz (cf. photo), le plan « Osez l’IA » a l’ambition claire de faire de l’IA un outil accessible, concret et utile pour toutes les entreprises françaises d’ici 2030.